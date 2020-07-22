Смольный отложил планировку продолжения "зеленой" ветки метро до 2022 года

Планировку территории под строительство новой станции "зелёной" (Невско-Василеостровской) линии метрополитена Петербурга отложили до января 2022 года, оповестили в комитете по градостроительству и архитектуре.

Следует отметить, что разработать проектную смету, равно как и участок под станцию "Планерная", которая будет располагаться в Приморском районе по соседству с одноименной улицей, должны были ещё в начале 2019 года

В дальнейшем "Планерная" должна стать пересадочной станцией совместно с "Шуваловским проспектом", которая будет частью Фрунзенского радиуса. Сроков готовности последней пока нет.

Ранее Александр Беглов заявил о возможности появления метро в районе будущего кампуса СПбГУ в Пушкинском районе.

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