"Не уйду": Дегтярев ответил хабаровчанам, требовавшим его отставки

Назначенный временным главой Хабаровского края, депутат Госдумы Михаил Дегтярев известил, что не удовлетворит требования протестующих и не покинет вверенный ему регион.

"Те, кто кричат „Дегтярев, уходи"… Не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит, высотой метр. Ну уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет", - отчитался "жириновец" во время стрима в Instagram, который он запустил по дороге на работу.

Дегтярев намерен завоевывать доверие хабаровчан ежедневной усердной работой, открытым общением.

Днем ранее временный губернатор отказался выходить и вступать в диалог с демонстрантами, скандировавшими "Дегтярев, уходи!" и "Позор ЛДПР". При этом позднее он призывал "беречь нервы" силовиков, которые, по его мнению, "оказались в очень сложном положении".

Напомним, что протесты не утихают с 11 июля из-за ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах пятнадцатилетней давности.