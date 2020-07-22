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11:03

Члена "Открытой России" задержали в Петербурге для "объяснений" по уже составленному протоколу

фото ЗакС политика Члена "Открытой России" задержали в Петербурге для "объяснений" по уже составленному протоколу

Участник движения "Открытая Россия" Павел Чупрунов провел ночь на 22 июля в отделении полиции № 34. Он сообщил о задержании после полуночи на своей странице в Facebook. Полицейские поджидали молодого человека у его дома.

"Задержали у дома, по словам полиции, хотят взять объяснения по 1 июля, которое я дал в тот же день", - написал Чупрунов.

1 июля, в день общероссийского голосования по поправкам в конституцию, он был задержан прямо на избирательном участке № 1802, где работал на правах члена участковой избирательной комиссии. Полицейские составили в отношении него протокол о неподчинении их законным требованиям (ст. 19.3 КоАП). 

До этого коллеги из избирательной комиссии приняли решение удалить Чупрунова с участка, так как у того не было документов, "подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции".

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