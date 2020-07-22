Мишустин: С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, выросло в 3,5 раза

Российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с докладом перед правительством, рассказал о влиянии распространения коронавирусной инфекции на сферу занятости, сообщила "Эхо Москвы".

По информации премьера, с 1 апреля количество безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, увеличилось в 3,5 раза.

В связи с этим приоритетной задачей правительства является борьба с бедностью.

Добавим, в текущем году официальная безработица только в Петербурге может коснуться 150 тысяч человек.