Администратор "Омбудсмена полиции" признал вину в распространении порнографии

Администратор проекта "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков признал вину по делу о распространении порнографии, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

Произошло это после того, как Худякову смягчили обвинение, переквалифицировав его с ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии в группе лиц с использованием интернета) на ч. 1 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии). По словам Пашкова, Худяков признал, что пересылал фото в одном из чатов.

Накануне Худякова уже выпустили из СИЗО.

Худяков был арестован в конце мая. Дело связано с заявлением неназванной женщины о публикации ее интимных снимков. По этому же делу проходит основатель "Омбудсмена полиции" Владимир Воронцов, в отношении которого возбуждено семь уголовных дел. В том числе – о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского и оскорблении правоохранителей. Сам Воронцов обвинения отрицает, считая преследование связанным с его деятельностью по защите прав полицейских.