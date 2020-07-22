Уволенная из временного госпиталя в "Ленэкспо" санитарка подала в суд на работодателей

Жаловавшаяся на условия труда в COVID-госпитале, разбитом в "Ленэкспо", санитарка Александра Марченко обратилась с иском в суд из-за незаконного, по её мнению, увольнения, сообщила глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина.

"Максим Кабанов [начальник Госпиталя для ветеранов войн, которому подведомственен ковидарий в "Ленэкспо"] сначала незаконно лишил Марченко президентской и губернаторской доплат, а затем уволил. Мы заставили госпиталь заплатить Саше все до копейки и теперь полагаем, что и увольнение было незаконным", - рассказала Вавилина у себя в Facebook.

Официальная причина расторжения трудового договора с санитаркой - "тенденция к нормализации эпидемиологической обстановки".

Марченко требует признать её увольнение незаконным и выплатить ей зарплату за вынужденный прогул.

Женщина лишилась работы в середине июня. До этого она жаловалась на недополучение положенных выплат: за труд с начала май ей выплатили всего 13 тысяч рублей. Марченко заявляла, что санитарам приходилось работать с мокрыми ногами, поскольку туалеты временного госпиталя постоянно затапливало.

На сегодняшний день, напомним, из "ковидария" в "Ленэкспо" выписали всех пациентов.