В очередной раз хабаровчане собрались на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска уже двенадцатый день подряд не перестают протестовать против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала: на сегодняшней акции, традиционно проходящей в центре городе, пока что собрались около 100 человек, делится "МБХ медиа".

Днем ранее демонстранты требовали отставки врио главы региона Михаила Дегтярева и скандировали "Позор ЛДПР".

Дегтярев, в свою очередь, заявил, что никуда уходить не собирается, поскольку в отсутствие Фургала накопилось множество дел.

Протесты не утихают с 11 июля из-за ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах пятнадцатилетней давности.