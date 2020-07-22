В Кировском районе обнаружили свалку опасных отходов

Росприроднадзор начал проверку после выявления в Кировском районе Петербурга несанкционированной свалки, содержащей опасные фракции, известили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Балтийско-Арктического межрегионального управления Службы по надзору в сфере природопользования обнаружили в районе устья реки Красненькой строительные отходы и отходы грунтов, относящиеся к 3-му и 4-му классам опасности.

"Их [отходы] размещают в том числе в акватории Невской губы Финского залива. Также на территории сотрудники ведомства зафиксировали спецтехнику, работающую без опознавательных знаков", - уточняется в сообщении Росприроднадзора на странице "ВКонтакте".

Технику, выгружавшую опасный мусор, изъяли, возбуждены административные дела, ответственное за складирование отходов лицо - ООО "Полигон".