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13:44

Владелец бара Bakunin попросил оппозиционеров не устраивать акции в защиту мини-заведений

фото ЗакС политика Владелец бара Bakunin попросил оппозиционеров не устраивать акции в защиту мини-заведений

Совледалец баров Bakunin и Kiosk Александр Романенко обратился к представителям общественно-политических движений с просьбой не устраивать уличных мероприятий на тему возможного запрета в Петербурге заведений площадью менее 50 квадратных метров.

"В данный момент происходит очень сложный диалог малого бизнеса с представителями власти. Это для нас в первый раз, нам очень тяжело, но мы изо всех сил стараемся вести этот диалог конструктивно. Любые акции, митинги и прочее, связанные с "Законом о 50 метрах" могут только навредить этому диалогу", - написал Романенко на своей странице в Facebook.

В этом посте он отметил страницы штаба Навального, движения "Весна" и Либертарианской партии России. Либертарианцы ранее объявляли о намерении провести флешмоб в защиту мини-баром.

Напомним, Законодательное собрание Петербурга приняло в трех чтениях законопроект парламентского комитета по законодательству, запрещающий торговать алкоголем в помещениях общепита, действующих в жилых домах или на придомовых территориях, если зал обслуживания таких заведений не превышает 50 квадратных метров. Главный инициатор документа, единоросс Денис Четырбок заявил, что таким образом хочет побороть "наливайки", действующие в спальных районах. Однако под действие закона попали и владельцев многих петербургских баров. Они развернули в социальных сетях кампанию в защиту барной культуры города. 

По ситуации на 22 июля губернатор Александр Беглов еще не поставил подпись под "законом Четырбока".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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