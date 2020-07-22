СМИ: Следствие по делу Голунова может завершиться на следующей неделе

Следствие по делу в отношении полицейских, задержавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова летом прошлого года, подходит к концу, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, сейчас идет последняя экспертиза по делу, и уже на следующей неделе расследование, скорее всего, завершится. Тогда же, говорит источник, экс-полицейским предъявят обвинение в окончательной редакции.

Второй источник также допустил завершение расследования на следующей неделе. По его словам, остались "некоторые процессуальные моменты": например, обвиняемые пока официально не признаны ответчиками по гражданскому иску Голунова на 5 млн рублей.

Ранее Басманный суд Москвы продлил сроки ареста экс-полицейским Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Игорю Ляховцу до 7 сентября. До этого же срока под домашним арестом останется еще один фигурант Денис Коновалов, который признался в том, что подбросил Голунову наркотики 6 июня 2019 года.

Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.