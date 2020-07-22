Музей "Петергоф" вводит абонементы на посещение парков Александрия и Ораниенбаум

Государственный музей-заповедник "Петергоф" сообщил о внедрении абонементов на посещение парков Александрия и Ораниенбаум: единственное, их смогут приобрести лишь жители Петергофа и Ломоносова, уточнили в пресс-службе учреждения.

Действовать абонементы будут с 24 июля и до конца лета. Можно будет приобрести 5, 10 или 15 посещений. Дети до 16 лет смогут воспользоваться услугой бесплатно. Документ следует продемонстрировать при входе в парк: кроме того, необходимо подтвердить наличие прописки в Петергофе и Ломоносове.

"Абонемент дает право на вход одного посетителя при предъявлении документа, подтверждающего регистрацию. Повторный вход в парк возможен спустя три часа после первого прохода. Абонементы обмену и возврату не подлежат", - резюмировали в ГМЗ "Петергоф".