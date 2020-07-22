18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:41

Музей "Петергоф" вводит абонементы на посещение парков Александрия и Ораниенбаум

фото ЗакС политика Музей "Петергоф" вводит абонементы на посещение парков Александрия и Ораниенбаум

Государственный музей-заповедник "Петергоф" сообщил о внедрении абонементов на посещение парков Александрия и Ораниенбаум: единственное, их смогут приобрести лишь жители Петергофа и Ломоносова, уточнили в пресс-службе учреждения.

Действовать абонементы будут с 24 июля и до конца лета. Можно будет приобрести 5, 10 или 15 посещений. Дети до 16 лет смогут воспользоваться услугой бесплатно. Документ следует продемонстрировать при входе в парк: кроме того, необходимо подтвердить наличие прописки в Петергофе и Ломоносове.

"Абонемент дает право на вход одного посетителя при предъявлении документа, подтверждающего регистрацию. Повторный вход в парк возможен спустя три часа после первого прохода. Абонементы обмену и возврату не подлежат", - резюмировали в ГМЗ "Петергоф".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:53 На Собчак составили протокол за одиночные пикеты в поддержку Сафронова

17:41 "Сбербанк" обошел ВТБ в конкурсе по лизинговой закупке троллейбусов

17:16 Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста полицейским, задерживавшим Голунова

17:10 Из учреждений культуры Петербурга могут уволить 10% сотрудников

16:46 В Кудрово приступили к возведению моста через реку Оккервиль

16:21 Вишневский: В нынешних условиях приговор Дмитриеву почти равносилен оправданию

16:17 Новый ЗАГС Красносельского района примет молодоженов к Новому году

15:57 СМИ: Прокуратура отменила возбуждение дела о перепланировке фасада исторического дома на Фонтанке

15:29 Историка Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима

15:16 Главу пермского штаба Навального вызвали в полицию из-за фото голосования в багажнике

15:12 Навальный решил вернуть Пригожину 1 млн рублей

15:12 Два комитета Смольного отчитались о доходах сотрудников

14:47 Госдума одобрила приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму

14:41 Музей "Петергоф" вводит абонементы на посещение парков Александрия и Ораниенбаум

14:23 СМИ: Следствие по делу Голунова может завершиться на следующей неделе

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru