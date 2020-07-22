Два комитета Смольного отчитались о доходах сотрудников

Комитет по информатизации и связи (КИС) 21 июля опубликовал сведения о доходах своих сотрудников за 2019 год. Комитет по благоустройству разместил аналогичный документ еще в конце мая.

Возглавивший КИС в декабре 2019 года Станислав Казарин отчитался, главным образом, за месяцы работы руководителем департамента информационных технологий Самарской области. Годовой доход чиновника составил 2,69 млн рублей. В его собственности автомобиль Ford Explorer, два земельных участка по 19 кв. м., доля в квартире и два гаража. Кроме этого, в пользовании Казарина два земельных участка, жилой дом, хозяйственная постройка и баня. Жена и три несовершеннолетних ребенка руководителя комитета за год ничего не заработали.

Первый заместитель председателя ведомства Владимир Тумарев, работавший в комитете и раньше, "обеднел" на полмиллиона рублей. Его доход за 2019 год составил 1,9 млн рублей против дохода в 2,4 млн рублей за 2018-й. Перечень собственности у чиновника не изменился: автомобили Toyota Hilux и Kia Sportage, квартира в 102 кв.м., доля в еще одной квартире и два машино-места. В пользовании у Тумарева квартира, земельный участок и жилой дом. Доход его супруги за год практически не изменился - около 200 тысяч рублей.

Прибавил в доходах другой заместитель Казарина Андрей Соколов - сумма выросла на 84 тысячи рублей до 2 млн рублей. Собственности у чиновника осталась та же: автомобиль Toyota Land Cruiser 200, доли в двух квартирах, в апартаментах и двух машино-местах.

Доходы еще одного заместителя председателя комитета Андрея Никольского остались неизменными - 1,65 млн рублей. Он, как и год назад, задекларировал автомобиль Hyundai Solaris, гараж, квартиру, земельный участок и жилой дом. К ним добавилась только нежилая постройка. Аналогичная ситуация у заместителя руководителя ведомством Ольги Решетовой. Доход ее остался на прежнем уровне в 1,6 млн рублей, а в собственности по-прежнему Opel Astra, квартира и доля в еще одной квартире.

Самый богатый (судя по отчету) сотрудник ведомства - начальник отдела защиты информации и противодействия техническим разведкам Управления информационной безопасности и технической защиты Сергей Краев. Его доход за 2019 год составил 7 млн рублей. При этом, список собственности у него не изменился. Он все также владеет долей в квартире 72 кв.м. и автомобилем Ford Kuga.

В 2018 году доход Краева составил 2,57 млн рублей. Финансы его супруги за год остались без изменений.

Доход временно исполняющего обязанности главы комитета по благоустройству Сергея Малинина за 2019 год составил 2,1 млн рублей, тогда как в 2018 году на посту зампреда он заработал 1,8 млн рублей. Малинин владеет машиной Nissan Teana, земельным участком в 600 кв.м., две квартиры находятся в совместной собственности и одна в пользовании.

Заместитель председателя Ольга Гусева отчиталась о 1,5 млн рублей дохода, об аналогичной сумме она заявляла и в 2018 году. Тогда же в списке собственности чиновницы значился земельный участок в 1002 кв. м., сейчас же его площадь составляет - 1 392 кв. м.

Другая заместительница председателя Лариса Канунникова задекларировала доход в 1,7 млн рублей и квартиру в 198 кв.м. Доход зампреда Сергея Орлова в опубликованных данных не указан. Согласно данным на сайте ведомства, Орлов в 2019 году работал в СПб ГУП "Завод МПБО-2".

Наибольший доход в комитете у главного специалиста планово-финансового отдела Ксении Грибановой. Она отчиталась о заработанных 10 млн рублей. Это в 10 раз больше, чем годом раньше. Перечень собственности у нее не изменился: автомобиль, земельный участок, квартира и доли в квартирах. Доход супруга Грибановой практически не изменился за год - 390 тысяч рублей.

Напомним, ежегодно чиновники должны отчитываться о своих доходах до 1 апреля. В 2020 году президент Владимир Путин выпустил указ, позволяющий чиновникам сообщить о своих финансах до 1 августа. Это было сделано из-за действовавших ограничений, вызванных распространением коронавируса.