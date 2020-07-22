Навальный решил вернуть Пригожину 1 млн рублей

Политик Алексей Навальный в своем Twitter сообщил, что решил вернуть миллион рублей, который на счета ФБК перевел бизнесмен Евгений Пригожин.

По словам Навального, его команда думала, вернуть ли деньги или направить на благотворительность. В итоге решили сделать перевод обратно.

Пригожин заяил о переводе Навальному миллиона рублей 21 июля. Платеж поступил на счет новой структуры оппозиционера – Фонда за права граждан – который появился взамен упраздненного Фонда борьбы с коррупцией. Политик решил ликвидировать последний из-за чрезмерного давления властей.