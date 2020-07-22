Главу пермского штаба Навального вызвали в полицию из-за фото голосования в багажнике

Координатор пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов заинтересовал полицию, опубликовав у себя в соцсетях фотографию голосования по изменению Конституцию, проводимого на багажнике автомобиля, рассказал он сам в беседе с "МБХ медиа".

Он уточнил, что правоохранители заподозрили его в распространении "недостоверной информации под видом достоверной".

"Мы делали огромное количество публикаций: нам присылали сторонники, читатели фотографии голосования на пеньках, в багажниках и так далее. В одной они нашли несовпадение адреса на фотографии и написанного адреса. На самом деле адрес там стоит этого участка, участок находится в школе, а комиссия выезжала по другому адресу и там люди голосуют на багажнике", - отчитался Ухов.

Также, добавил "навальнист", ему инкриминируют незаконную агитацию.

Он сообщил, что ему также вменяют незаконную агитацию. "Ко мне приезжали из Чернушки полицейские, это четыре часа от Перми, из Верещагино, два часа от Перми, из Пермского района. Они мне вменяют незаконную агитацию. Я не знаю, что это за незаконная агитация, предполагаю, что она была в сентябре прошлого года еще", - предположил Ухов.

Напомним, голосование в багажнике, например, заметили во Владивостоке: в местном избиркоме тогда заявили, что сделали так из-за дождя. Еще один "избирательный" багажник был зафиксирован в Еврейской автономной области: там проголосовал подобным образом глава одного из городских поселений. В Петербурге на второй день голосования обнаружили пункт голосования, устроенный с помощью тележки из продуктового магазина.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что её ничего не известно о подобном виде голосования.

Между тем, днем ранее Госдума санкционировала организацию дополнительных мест для волеизъявления на придомовых территориях и общественных пространствах.