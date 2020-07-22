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15:29

Историка Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима

фото ЗакС политика Историка Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима

Петрозаводский горсуд приговорил историка, главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима, передает "Медиазона".

Суд признал историка виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. При этом он оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях. На свободу Дмитриев выйдет уже осенью, поскольку провел в СИЗО более трех лет.

Еще до оглашения приговора адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщил о назначении этого наказания. В скоре релиз о приговоре историку появился на сайте Петрозаводского горсуда.

Прокуратура запрашивала 15 лет колонии для Дмитриева. Его с 2016 года обвиняли в том, что он якобы делал порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии в компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные - это советские военнопленные, погибшие в финском плену. 

ЗАКС.Ру накануне приговора подробно рассказывал о деле Дмитриева.

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