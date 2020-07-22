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16:17

Новый ЗАГС Красносельского района примет молодоженов к Новому году

фото ЗакС политика Новый ЗАГС Красносельского района примет молодоженов к Новому году

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил место строительства нового здания ЗАГС Красносельского района, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что в старом ЗАГСе сотрудники "ютятся в тесных помещениях, вместе с другими службами в здании", и там "нет никаких условий для торжественной регистрации брака". Новое здание расположится на улице Доблести.

По словам представителей Смольного, сейчас уже ведутся отделочные работы, укладываются перегородки из кирпича, обустраиваются инженерные сети, очистные сооружения, завершаются кровельные работы. Работы идут по графику, планируется завершить их полностью 10 декабря. Беглов сообщил, что ЗАГС примет первых молодоженов к Новому году.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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