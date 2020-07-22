Вишневский: В нынешних условиях приговор Дмитриеву почти равносилен оправданию

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, приехавший в Петрозаводск на оглашение приговора по делу главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, сообщил ЗАКС.Ру, что считает решение суда относительным успехом.

- В тех условиях, в которых мы находились, это почти равносильно оправданию. Наказание назначено только по одному из трех эпизодов, по двум другим он оправдан. Назначено ниже низшего предела. Так бывает, когда суд сам понимает необоснованность обвинений, но, видимо, не может, исходя из полученных указаний, полностью оправдать невинного человека, - прокомментировал парламентарий.

Вишневский также добавил, что, по словам адвоката Виктора Ануфриева, сам Дмитриев воспринял приговор положительно.

Напомним, Петрозаводский горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 годам, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. При этом он оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях. На свободу Дмитриев выйдет уже осенью, поскольку провел в СИЗО более трех лет.

Подробнее о деле главы карельского "Мемориала" читайте в материале ЗАКС.Ру.

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