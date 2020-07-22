Из учреждений культуры Петербурга могут уволить 10% сотрудников

Комитет по культуре Петербурга обязал подведомственные организации прислать предложения по сокращению штата своих сотрудников, следует из документа, который опубликовал в соцсетях депутат ЗакСа Максим Резник.

В письме уточняется, что штатная численность коллективов должна быть уменьшена на 10%.

"По итогам анализа Ваших предложений 25 июня 2020 года Комитетом будет дано поручение об издании Вами правовых актов о проведении организационно-штатных мероприятий, копии которых необходимо будет предоставить в Комитет не позднее 30 июля 2020 года", - говорится в документе.

В своем письме представители комитета ссылаются на поручение губернатора Александра Беглова. Накануне в ходе заседания правительства Петербурга глава города обязал своих заместителей Эдуарда Батанова и Евгения Елина в течение двух недель разработать план сокращения штата органов государственной власти и подведомственных организаций, чтобы сократить бюджетные траты.

Позже на своей странице ВКонтакте Беглов уточнил, что под сокращение не попадут работники медицины, образования и социальной сферы.

Сотрудники пресс-службы комитета по культуре не стали комментировать ЗАКС.Ру содержание документа, сказав, что у них "нет такой информации".

Отметим, что сам Беглов не так давно увеличил количество своих заместителей. В начале июля в Петербурге появился двенадцатый вице-губернатор, ответственный за молодежную политику. Им стал экс-глава комитета территориального развития Александр Бельский.

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