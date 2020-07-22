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17:41

"Сбербанк" обошел ВТБ в конкурсе по лизинговой закупке троллейбусов

фото ЗакС политика "Сбербанк" обошел ВТБ в конкурсе по лизинговой закупке троллейбусов

Подведены итоги объявленного ГУП "Горэлектротранс" конкурса на закупку 41 троллейбуса по лизинговой схеме, оповещает "Деловой Петербург".

За тендер стоимостью 1,05 млрд рублей боролись "ВТБ Лизинг" и "Сбербанк лизинг": первая компания снизила сумму контракта до 1 млрд рублей, вторая предложила меньше - 998 млн рублей, тем самым, выиграв подряд.

Пока что сделка не может быть закрыта из-за жалобы на условия конкурса, поданной вологодским ООО "Торговый дом "Транс-Альфа". По мнению фирмы, требования к предмету закупки не соответствуют техническому регламенту и положениям законодательства.

Изучением претензии занимается столичная ФАС, в связи с чем определение поставщика на данный момент приостановлено.

Некоторое время назад "Сбербанк лизинг" уже получил подряд "Горэлектротранса" на поставку 82 троллейбусов на 1,886 млрд рублей.

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