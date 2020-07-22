Навальному предъявили обвинение по делу о клевете

Управление Следственного комитета по Москве предъявило обвинение политику Алексею Навальному по делу о клевете, постановление Навальный опубликовал на своем сайте.

Дело о клевете на Навального завели в середине июня. Поводом стал его комментарий к видеоролику, в котором участники агитировали за принятие поправок в Конституцию. В этом ролике снимался ветеран Игнат Артеменко, внук которого позже заявил, что Навальный оскорбил его деда.

В постановлении указано, что ставший причиной для возбуждения дела твит Навального с критикой ролика телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию содержит "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство" ветерана Игната Артеменко. При этом в твите Артеменко не упомянут вовсе.

"Медиазона" со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева сообщает, что следователь ссылается на заключение старшего эксперта отдела фоноскопических исследований судебно-экспертного управления СК Альбины Глотовой. Она сделала вывод, что "в выступлении Навального выражены факты действительности и положение дел, имеющие отношение к Артеменко, а также высказывания, содержащие негативную оценку" ветерана.