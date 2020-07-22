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18:50

Всем торговым центрам Ленобласти разрешили открыться с 27 июля

фото ЗакС политика Всем торговым центрам Ленобласти разрешили открыться с 27 июля

Начиная с 27 июля всем областным торговым комплексам разрешается вернуться к своей привычной деятельности: постановление, легитимизующее данный вопрос, узаконил своей подписью глава 47 региона Александр Дрозденко.

В документе указано, что в "красной" и "жёлтой" зонах все без исключения ТЦ могут открыться с грядущего понедельника. Посетителей принимать позволяется точкам с площадью вплоть до 800 кв метров. Сохраняется, впрочем, ограничение на количество клиентов внутри одного магазина - не более 1 человека на 8 "квадратов". Все входящие в центры обязаны носить маски.

Особо отмечается, что фудкорты могут работать только навынос. 

Добавим также, ранее в соцсетях появилось очередное видеообращение Максима Левченко - управляющего партнера компании Fort Group, которой принадлежит ряд петербургских ТК. Он обращался к губернатору Александру Беглову, призывая того открыть и торговые центры, и располагающийся в них общепит. 

За несколько часов до этого Беглов отправил вице-губернаторов Евгения Елина и Олега Эргашева в Москву, чтобы они до конца недели договорились с Роспотребнадзором об открытии ТЦ в Петербурге.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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