Предполагаемый организатор задержания Голунова просит возобновить дело против журналиста

Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец на заседании Мосгорсуда заявил, что намерен добиваться возобновления дела о наркотиках в отношении корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, передает "Интерфакс".

"Я сейчас письма пишу в Генеральную прокуратуру с указанием нарушений и с просьбами возобновить уголовное преследование в отношении Голунова, по-моему, которое было незаконно прекращено и необоснованно", - сказал Ляховец.

По его мнению, "не было проведено достаточно следственных действий, позволявших обосновано принимать такое решение".

Ляховца считают организатором задержания Голунова летом 2019 года. Показания на него дал один из фигурантов дела, бывший полицейский Денис Коновалов. Также он признался в том, что подбросил Голунову наркотики 6 июня 2019 года.

Ранее Мосгорсуд отменил решение суда о продлении арестов фигурантам дела – бывшим полицейским Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Ляховцу. Пока они останутся в СИЗО до 1 августа, материалы направлены на новое рассмотрение.

Экс-оперативников обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.