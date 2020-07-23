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9:27

На Френкеля составили три протокола из-за инцидента в УИК с переломом руки

фото ЗакС политика На Френкеля составили три протокола из-за инцидента в УИК с переломом руки

Полиция составила в отношении корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля три протокола, они направлены в Дзержинский районный суд, сообщил Френкель в Twitter.

Протоколы составлены по статьям: 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полицейского), 5.69 КоАП (вмешательство в работу избиркома) и 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции). Все они будут рассмотрены в суде 27 июля.

30 июня Френкелю сломали руку при попытке выдворить его с УИК № 2191, где проходило голосование по Конституции. Он приехал на участок освещать ситуацию, когда члена ТИК №16 от "Яблока" Владимира Молодоженю грозились удалить из помещения после того, как он и член УИК Дмитрий Попов возмутились исчезновением трех ящиков для надомного голосования из четырех. Подробнее о проблемах с урнами на обозначенном участке и ситуации с Френкелем – в материале ЗАКС.Ру.  

СК, прокуратура и МВД объявили о проведении проверок. Френкель подал заявление о возбуждении в отношении полицейского дел по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий сотрудником полиции).

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