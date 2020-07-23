18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:48

СМИ: Пять сенаторов уйдут из Совета Федерации после выборов в сентябре

фото ЗакС политика СМИ: Пять сенаторов уйдут из Совета Федерации после выборов в сентябре

После единого дня голосования в сентябре Совет Федерации покинут как минимум пять сенаторов, пишет РБК со ссылкой на источники.

Это представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич. Последний намекнул, что это действительно возможно.

"Слухи же не просто так возникают. Думаю, это [уход из Совета Федерации] состоится. Никто со мной на эту тему не разговаривал, и я никакие беседы по этому поводу не веду", - сказал Клинцевич.

Марков, в свою очередь, сказал: "Да, это так".

"Я не буду больше избираться. Я осознаю довольно четко, что нужно остановится, чтобы продолжали другие", - пояснил он.

Также, по данным издания, после выборов из Госдумы может уйти Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион. По словам источников, он может перейти в Совфед на место сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:31 "Они качают, да": Дегтярёв уверен, что хабаровские протесты "подогреваются" иностранцами

15:14 Матвиенко допустила уход 5-7 сенаторов из Совфеда осенью

14:56 Кремль: Открытие границ будет осуществляться на основе взаимности

14:35 "Мы не уйдем": Хабаровчане уже 13-й день выходят в поддержку Фургала

14:13 Связанный с экс-вице-премьером Шуваловым бизнес-джет опять заметили летающим над Европой

14:00 Руководители СМИ просят РКН разъяснить возбуждение дел за гиперссылки на сайты с матом

13:41 Безымянный сквер на Васильевском острове обрёл имя капитана Кучиева

13:24 СМИ: Сенаторы Федоров и Морозов уйдут из Совфеда осенью

13:15 Калининградец пожаловался на полицейских, по ошибке обыскавших его квартиру

12:54 СК подтвердил отсутствие у Мизулиной двойного гражданства

12:40 Комздрав рассказал о новых COVID-смертях

12:29 Смольный утвердил бесплатное питание для младшеклассников Петербурга

12:10 УФАС выявило картель на торгах по благоустройству

11:42 На политолога Крашенинникова составили протокол о повторном неуважении к власти

11:42 Прокурор просит запретить Ивану Жданову занимать руководящие должности

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru