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10:09

Политолога Крашенинникова задержали на выходе из дома в Екатеринбурге

фото ЗакС политика Политолога Крашенинникова задержали на выходе из дома в Екатеринбурге

Полицейские в Екатеринбурге задержали политолога Федора Крашенинникова на выходе из дома, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков в Telegram.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, представляющего интересы Крашенинникова, в отношении политолога хотят составить протокол по статье о неуважении к власти.

Крашенинникова уже штрафовали на 30 тысяч рублей по этой статье в ноябре 2019 года. Поводом стал репост с новостью об аресте сторонника Навального Леонида Волкова, в комментарии к которому политолог резко намекнул на подконтрольность судей власти. После этого Крашенинников оспорил свой штраф в ЕСПЧ.

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