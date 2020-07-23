Политолога Крашенинникова задержали на выходе из дома в Екатеринбурге

Полицейские в Екатеринбурге задержали политолога Федора Крашенинникова на выходе из дома, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков в Telegram.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, представляющего интересы Крашенинникова, в отношении политолога хотят составить протокол по статье о неуважении к власти.

Крашенинникова уже штрафовали на 30 тысяч рублей по этой статье в ноябре 2019 года. Поводом стал репост с новостью об аресте сторонника Навального Леонида Волкова, в комментарии к которому политолог резко намекнул на подконтрольность судей власти. После этого Крашенинников оспорил свой штраф в ЕСПЧ.