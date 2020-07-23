Назначен и.о. мэра Норильска

Исполняющим обязанности мэра Норильска назначен замглавы города по общим вопросом Николай Тимофеев, сообщается на сайте мэрии.

Исполнять обязанности Тимофеев будет с 22 июля до проведения внеочередной сессии Норильского горсовета депутатов, которая запланирована на 28 июля. На ней будет рассмотрен вопрос об отставке мэра Норильска Рината Ахметчина и назначении и.о. главы. Нового мэра совет должен выбрать из числа кандидатов, прошедших конкурс комиссии, не позднее чем через полгода со дня прекращения полномочий действующего мэра.

Об отставке Ахметчина стало известно 20 июля. Случилось это после скандала с разливом нефтепродуктов в мае и уголовного дела о халатности, заведенном на него.