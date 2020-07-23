Число заболевших коронавирусом россиян превысило 795 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявлено 5 848 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время эпидемии, по официальным данным, заболели 795 038 россиян, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

147 пациентов с коронавирусом умерли за последний день, всего в статистике значатся 12 892 летальных исхода от болезни. Из больниц по выздоровлению выписано за 21 июля 8 277 пациентов с коронавирусом.

В Петербурге выявлено 184 новых случаев заболевания, в общей сложности коронавирусом заразились 30 100 петербуржцев. 19 человек в городе за сутки признаны умершими от болезни, всего, по официальной статистике, в Петербурге от коронавируса скончался 1 881 человек. В Ленобласти в статистику вписали 45 новых случаев, всего заболели 5 538 жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 8 976 человек (+177), в Архангельской – до 8 157 (+76), в Коми – до 4 911 (+45). В Новгородской области в статистику попали 3 603 зараженных жителя (+19), в Псковской – 3 486 (+32), в Калининградской – 2 746 (+10). В Вологодской области заболели всего 2 192 человека (+27), в Карелии – 2 039 (+45), в НАО – 260 (0).