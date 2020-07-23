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11:32

Горизбирком не удовлетворил жалобу на жеребьевку мандата в МО "Финляндский округ"

фото ЗакС политика Горизбирком не удовлетворил жалобу на жеребьевку мандата в МО "Финляндский округ"

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от Партии роста Алексей Березин на заседании 23 июля сообщил, что рабочая группа рекомендует не удовлетворять жалобу экс-кандидатки от "Справедливой Росии" в муниципальные депутаты МО "Финляндский округ" Эльвиры Дурасовой. Она заявила о нарушениях при проведении жеребьевки мандата мундепа в округе, уточнил Березин. По его словам, доводы Дурасовой не нашли подтверждение.

- По мнению рабочей группы, эта процедура не нарушила положение, утвержденное Санкт-Петербургской избирательной комиссией о проведении данной процедуры, поскольку в положении Санкт-петербургской избирательной комиссии не предусмотрено проведение данной процедуры на заседании избирательной комиссии. именно на это ссылалась заявитель. Кроме того, доводы, которые сводились к тому, что якобы сама процедура тоже нарушала утвержденное нами положение при просмотре видеозаписи также не подтвердились, - заявил Березин.

Он предложил поддержать проект решения от рабочей группы с отказом в удовлетворении жалобы. Большинство членов ГИК так и сделали. Против проголосовала только член Горизбиркома от "Справедливой России" Екатерина Фесик, воздержался представитель КПРФ в избиркоме Андрей Беляков. 

Напомним, на муниципальных выборах 2019 года два кандидата в одном округе получили одинаковое количество голосов - Дурасова и представитель "Единой России" Бахтияр Адхамов. Избирательная комиссия муниципалитета не провела жеребьевку, по заявлению кандидатки от эсеров. Она добилась ее проведения через суд. На жеребьевке мандат достался Адхамову. Член ГИК Фесик сообщила, что председатель муниципального избиркома отказалась перемешать конверты для розыгрыша мандата у всех на глазах и не позволила присутствующим наблюдать за их раскладкой.

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