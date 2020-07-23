На политолога Крашенинникова составили протокол о повторном неуважении к власти

В отношении политолога Федора Крашенинникова составили протокол по ч. 4 ст. 20.1 КоАП (повторное неуважение к власти в соцсетях), сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков в Telegram.

Поводом стал пост Крашенинникова в Telegram-канале, в котором он комментировал просьбу президента Владимира Путина к судьям дать разъяснения по количеству президентских сроков. Эксперты усмотрели "унизительную и оскорбительную характеристику судей Конституционного суда" в его посте. Судебное заседание состоится сегодня, 23 июля.

Крашенинникова задержали утром 23 июля у его дома. До этого его уже штрафовали на 30 тысяч рублей по этой статье в ноябре 2019 года. Поводом стал репост с новостью об аресте сторонника Навального Леонида Волкова, в комментарии к которому политолог резко намекнул на подконтрольность судей власти. После этого Крашенинников оспорил свой штраф в ЕСПЧ.