УФАС выявило картель на торгах по благоустройству

Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга раскрыло картельный сговор на торгах по благоустройству города, извещает пресс-служба ведомства.

УФАС установило, что ООО "СМЭУ-5", ООО "Квалитет", ООО "Дельтабалт+", ООО "Фортуна", ООО "Илатан" нарушили статью 11 закона о защите конкуренции.

Обозначенные компании приняли участие в 21 конкурсе на выполнение благоустройства на общую сумму максимальных цен тендеров, составляющую 147 млн рублей. При этом снижение цен на контракты не превышало 1%.

"Организации вели совместную предпринимательскую деятельность и участвовали в аукционах с одного ip-адреса. Работы в рамках выигранных госконтрактов картельщики также осуществляли сообща", - пояснили "антимонопольщики".

Материалы о картеле будут направлены в полицейский Главк. Нарушителей накажут рублем согласно КоАП.