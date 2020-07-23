Калининградец пожаловался на полицейских, по ошибке обыскавших его квартиру

Житель Калининграда обратился с жалобой в полицию на действия правоохранителей, по ошибочной наводке ворвавшихся среди ночи к нему домой для обыска, делится "Подъем".

Некоторое время назад в квартиру калининградца в два ночи нагрянули люди, представившиеся полицейскими и потребовавшие впустить их для проведения оперативных мероприятий. После они снесли дверь бензопилой и ворвались внутрь.

"У моей семьи началась истерика, после чего выломали дверь и на меня выбежал мужчина, на форме которого виднелись знаки отличия (нашивки) подразделения „Гром"", - поделился впечатлениями "потерпевший", добавив, что его избили на глазах у жены и ребенка, а из квартиры забрали технику.

Позднее выяснилось, что силовики ворвались к калининградцу по ошибке, спутав его с администратором одной из локальных групп в соцсетях, где было опубликовано видео с оскорблением полицейского. Правоохранители намеревались найти исходник видео.