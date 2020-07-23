СМИ: Сенаторы Федоров и Морозов уйдут из Совфеда осенью

Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров и сенатор от Татарстана Олег Морозов покинут свои посты в сентябре, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники писал о том, что Совфед в сентябре после выборов покинут как минимум пять сенаторов. Назывались имена Валерия Куликова, Алексея Кондратьева, Валерия Маркова, Алексея Александрова и Франца Клинцевича.

Последний косвенно подтвердил информацию, но дал понять, что с ним никто на эту тему не говорил. Марков подтвердил свой уход, сказав, что больше избираться не будет.