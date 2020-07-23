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14:00

Руководители СМИ просят РКН разъяснить возбуждение дел за гиперссылки на сайты с матом

фото ЗакС политика Руководители СМИ просят РКН разъяснить возбуждение дел за гиперссылки на сайты с матом

Порядка 20 руководителей российских СМИ обратились к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разъяснить основания, на которых в отношении изданий составляют протоколы за размещение гиперссылок на страницы, содержащие нецензурную брань, передает "МБХ медиа". Среди подписавшихся – Тихон Дзядко ("Дождь"),  Вероника Куцылло ("МБХ медиа"), Дмитрий Муратов ("Новая газета"), Алексей Венедиктов ("Эхо Москвы") и другие.

Авторы обращения настаивают, что такой подход противоречит законодательству.

"СМИ фактически привлекается к ответственности за содержание информации, размещенной другим лицом. СМИ запрещено размещать материал, содержащий нецензурную брань, но сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит", - говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что в законе "О СМИ" нет норм, запрещающих размещение гиперссылок на сайты, где может быть размещена нецензурная брань. Практику составления протоколов РКН они считают ущемляющей свободу СМИ. По словам составителей обращения, она заставляет отказываться от публикации информации и перепроверять ранее размещенные ссылки, что отвлекает от выполнения непосредственных задач.

Авторы обращения настаивают, что возможны и случаи намеренного размещения нецензурной брани на сайте-источнике уже после размещения гиперссылки, чтобы "подвести" СМИ под административную ответственность. Они напомнили, что РКН может вынести предупреждение за злоупотребление свободой СМИ, а при наличии более двух таких предупреждений – подать иск о прекращении деятельности издания.

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