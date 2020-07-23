18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:56

Кремль: Открытие границ будет осуществляться на основе взаимности

фото ЗакС политика Кремль: Открытие границ будет осуществляться на основе взаимности

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков поведал, на каких условиях будут постепенно открываться территориальные границы с другими странами: особо он указал, что Россия постоянно ведет переговоры по данному вопросу, делится "Интерфакс".

"Открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось", - уведомил СМИ Песков.

На сегодняшний день никаких заявлений правительства по поводу открытия границ нет, резюмировал чиновник.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщения в другими странами 27 марта в качестве одной из мер по борьбе с распространением COVID-19. Запрет не распространяется на вывозные, санитарные, грузовые и почтовые рейсы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:13 Связанный с экс-вице-премьером Шуваловым бизнес-джет опять заметили летающим над Европой

12:40 Комздрав рассказал о новых COVID-смертях

11:15 "Расслабляться пока рано": В Карелии вернули часть "антивирусных" ограничений

11:01 Число заболевших коронавирусом россиян превысило 795 тысяч человек

22 июля, 20:22 Глава Минкульта заявила об открытии показов в кинотеатрах романтическими комедиями

22 июля, 18:50 Всем торговым центрам Ленобласти разрешили открыться с 27 июля

22 июля, 12:21 Петербуржцам, желающим посетить парад ВМФ, необходимо будет преодолеть защитные кордоны

22 июля, 12:21 Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М" после проверок из-за пожаров в больницах

22 июля, 11:46 Уволенная из временного госпиталя в "Ленэкспо" санитарка подала в суд на работодателей

22 июля, 11:10 Мишустин: С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, выросло в 3,5 раза


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:31 "Они качают, да": Дегтярёв уверен, что хабаровские протесты "подогреваются" иностранцами

15:14 Матвиенко допустила уход 5-7 сенаторов из Совфеда осенью

14:56 Кремль: Открытие границ будет осуществляться на основе взаимности

14:35 "Мы не уйдем": Хабаровчане уже 13-й день выходят в поддержку Фургала

14:13 Связанный с экс-вице-премьером Шуваловым бизнес-джет опять заметили летающим над Европой

14:00 Руководители СМИ просят РКН разъяснить возбуждение дел за гиперссылки на сайты с матом

13:41 Безымянный сквер на Васильевском острове обрёл имя капитана Кучиева

13:24 СМИ: Сенаторы Федоров и Морозов уйдут из Совфеда осенью

13:15 Калининградец пожаловался на полицейских, по ошибке обыскавших его квартиру

12:54 СК подтвердил отсутствие у Мизулиной двойного гражданства

12:40 Комздрав рассказал о новых COVID-смертях

12:29 Смольный утвердил бесплатное питание для младшеклассников Петербурга

12:10 УФАС выявило картель на торгах по благоустройству

11:42 На политолога Крашенинникова составили протокол о повторном неуважении к власти

11:42 Прокурор просит запретить Ивану Жданову занимать руководящие должности

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru