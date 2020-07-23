Кремль: Открытие границ будет осуществляться на основе взаимности

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков поведал, на каких условиях будут постепенно открываться территориальные границы с другими странами: особо он указал, что Россия постоянно ведет переговоры по данному вопросу, делится "Интерфакс".

"Открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось", - уведомил СМИ Песков.

На сегодняшний день никаких заявлений правительства по поводу открытия границ нет, резюмировал чиновник.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщения в другими странами 27 марта в качестве одной из мер по борьбе с распространением COVID-19. Запрет не распространяется на вывозные, санитарные, грузовые и почтовые рейсы.