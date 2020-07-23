Матвиенко допустила уход 5-7 сенаторов из Совфеда осенью

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что порядка 5-7 сенаторов могут покинуть верхнюю палату парламента в сентябре, передает РИА "Новости".

"Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идет обновление верхней палаты. Каждый раз по-разному, иногда даже было и на 10, и на 20 и на 30%, и в сентябре этого года тоже произойдёт обновление состава сенаторов. Предположительно, как мне представляется, порядка 5-7 сенаторов могут закончить свою работу", - сказала Матвиенко.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники писал о том, что Совфед в сентябре после выборов покинут как минимум пять сенаторов. Назывались имена Валерия Куликова, Алексея Кондратьева, Валерия Маркова, Алексея Александрова и Франца Клинцевича. Позже РИА "Новости" со ссылкой на источники назвало еще два имени: Николай Федоров и Олег Морозов.

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