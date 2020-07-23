В квартиру корреспондента "Северо-Запад. МБХ медиа" пришли с обыском

Силовики пришли с обыском в квартиру в Смоленской области, в которой прописана корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" Яна Ходаревская, передает "МБХ медиа".

Сама Ходаревская сейчас работает в Петербурге и в той квартире давно не живет. Она сообщила, что ее мать увезли на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля.

Журналистка связала визит силовиков с публикацией о ситуации с коронавирусом в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В заметке речь шла о возможном закрытии Вязьмы для въезда, но позже эта информация была опровергнута.

Ходаревская рассказала, что проводилась проверка по уголовному делу о фейках, но кроме этой информации ничего не было, а сегодня "просто врываются". Она отметила, что о возбуждении дела из-з публикации силовики не сообщали.