В Хабаровске напали на освещающего протесты "навальниста"

Неизвестные избили журналиста, ведущего YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева, в последнее время занимавшегося освещением местных протестов. Об инциденте он рассказал в своем Twitter.

"На меня напали трое. Возле подъезда. Избили. В том числе и ногами. В целом, я ок. Только коленки разодрал пока пытался увернуться. Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему", - отчитался о произошедшем активист.

Напомним, сегодня жители Хабаровска уже в 13-й раз собрались в центре города для того, чтобы выразить недовольство назначением депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио главы края, и чтобы в очередной раз поддержать Сергея Фургала, пребывающего под арестом.

Также ранее в СМИ появилась информация о том, что правоохранители начали "удалённо" составлять административные протоколы на демонстрантов. В частности, под "прицел" уже попал секретарь хабаровского отделения Либертарианской партии Артем Мозгов, первый секретарь местного отделения КПРФ Петр Переверзенцев и депутат-комумнист краевой думы Сергей Ильин.