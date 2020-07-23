КГИОП не усмотрел нарушений в установке двери на месте окна в историческом доме на улице Чайковского

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщил, что аттестованные министерством культуры эксперты не усмотрели нарушений в том, что на месте одного из окна на фасаде дома №2/7 на улице Чайковского решили прорубить дверь. Об этом ведомство заявило в ответе на запрос депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского.

Комитет сообщил, что в октябре 2019 года к ним поступило заявление на согласование проекта по приспособлению для современного использования квартиры на первом этаже здания с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизой. Документы были опубликованы для общественного обсуждения, но никаких возражений не поступило, заявил комитет. Так как эксперты также не усмотрели никаких нарушений, основания для отказа не имелось, добавили в ведомстве.

На аргумент Вишневского о том, что против таких изменений выступают другие жители дома, комитет ответил, что в законодательстве нет нормы, по которой такие изменения надо согласовывать со всеми собственниками жилья. Депутат считает, сложившуюся ситуацию "чудовищной".

- Ровно по такой же логике, можно взять и в стене Эрмитажа прорубить дверь, и сказать: "Наши эксперты в этом ничего не усмотрели особенного. Пусть теперь с дверью будет вместо окна", - заявил парламентарий в разговоре с ЗАКС.Ру.

Он уточнил, что намерен советовать местным жителям обращаться в суд. "Если городская власть отказывается защищать памятник 18 века - граждане будут делать это сами", - написал Вишневский у себя в Facebook.

Фото: Telegram-канал "ВишНевскоеВремя"

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