Политолога Крашенинникова арестовали на неделю за критику судей в Telegram

Октябрьский суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова на семь суток по делу о повторном неуважении к власти, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков в Telegram.

Крашенинникова признали виновным в нарушении ч. 4 ст. 20.1 КоАП (повторное неуважение к власти в соцсетях). Поводом стал пост политолога в Telegram-канале, в котором он комментировал просьбу президента Владимира Путина к судьям дать разъяснения по количеству президентских сроков. Эксперты усмотрели в комментарии "унизительную и оскорбительную характеристику судей Конституционного суда".

Крашенинникова задержали утром 23 июля у его дома. До этого его уже штрафовали на 30 тысяч рублей по этой статье в ноябре 2019 года. Поводом стал репост с новостью об аресте сторонника Навального Леонида Волкова, в комментарии к которому политолог резко намекнул на подконтрольность судей власти.