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18:06

В Петербурге в 10 раз увеличилось количество зараженных внебольничной пневмонией

фото ЗакС политика В Петербурге в 10 раз увеличилось количество зараженных внебольничной пневмонией

В ряде российских регионов зафиксирован значительный рост граждан, у которых на фоне пандемии развилась внебольничная пневмония.

К примеру, в Башкирии во второй неделе июля заболеваемость превысила среднемноголетний уровень почти в шесть раз, следует из письма главы регионального Роспотребнадзора Евгения Степанова, адресованного министру здравоохранения Максиму Забелину. Подлинность документа "Интерфаксу" и "Коммерсанту" федеральные чиновники.

Так, за неделю с 6 по 12 июля в Башкирии внебольничная пневмония была диагностирована у 1685 пациентов, что выше среднего многолетнего значения в 5,9 раз. В основном заболели пожилые люди (79%).

В то же время в Петербурге лишь в мае текущего года зафиксировали 9560 случаев болезни, что почти в 10 раз выше показателей годичной давности, информирует "Фонтанка"

Всего в городе на Неве с января по май пневмонию выявили у 20 537 граждан, что в 2,7 раз превышает показатель аналогичного периода 2019-го.

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