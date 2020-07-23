Глава Минздрава анонсировал вакцинацию от коронавируса россиян из группы риска в августе

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что уже в августе может начаться вакцинация медиков от коронавируса, передает "Интерфакс".

По словам Мурашко, сейчас Минздрав смотрит, каким категориям первым потребуется вакцина.

"В первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина", - сказал Мурашко.

При этом министр не уточнил, когда планируется начать массовую вакцинацию населения. По его словам, уже когла завершатся клинические исследования, и их оценят эксперты, будет выдано разрешение.

"Это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований, и сегодня эксперты планируют, что это будет именно 800 человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже в амбулаторных этапах получат вакцинацию", - пояснил Мурашко.

Параллельно, по его словам, начнется" масштабирование, производство", и "наиболее подверженным риску группам также будет предложено добровольно вакцинироваться", и уже тогда будет "масштабное производство и масштабное применение" вакцины.

Ранее Минобороны объявило о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной с институтом имени Гамалеи.