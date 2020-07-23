Смольный и Роспотребнадзор пришли к консенсусу: ТЦ и ресторанам разрешено открыться 27 июля

В петербургском управлении Роспотребнадзора состоялась встреча вице-губернатора Евгения Елина, руководителя структуры, главного санврача Северной столицы Натальи Башкетовой и представителей бизнес-сообщества, отчитались в Смольном.

В ходе дискуссии была достигнута взаимная договоренность о возможности возвращения к привычной деятельности городских торговых центров и ресторанов, которым после череды бюрократических перипетий разрешили наконец открыть свои двери для посетителей начиная с 27 июля.

"Было принято совместное решение о введении саморегуляции рынка, которая предусматривает объединение крупных представителей бизнеса в сообщества. Работа внутри сообществ будет направлена не только на мониторинг ситуации по внедрению мер безопасности, но и на совершенствование их стандартов", - уведомили в Смольном.

Представители бизнеса обязались неуклонно следовать выработанным в Роспотребнадзоре предписаниям, применять чек-листы и регулярно оповещать население о принятых мерах по защите населения от заражения COVID-19. Кроме того, они должны быть информировать комитет по промышленности о своей деятельности, получив соответствующий QR-код, который позволяет сотрудникам организации, клиентам или посетителям узнавать информацию о мерах "антивирусной" безопасности.

Напомним, ранее в соцсетях появилось очередное видеообращение Максима Левченко - управляющего партнера компании Fort Group, которой принадлежит ряд петербургских ТК. Он обращался к губернатору Александру Беглову, призывая того открыть и торговые центры, и располагающийся в них общепит.

В тот же день Беглов отправил Елина и Олега Эргашева в Москву, чтобы они до конца недели договорились с Роспотребнадзором об открытии петербургских ТЦ.

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