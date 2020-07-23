В Екатерининском парке мальчик разбил бюст умирающего гиганта 1794 года

В царскосельском Екатерининском парке мальчик столкнул с постамента бронзовый бюст умирающего гиганта работы 1794 года, известили в пресс-службе государственного музея. Служба безопасности разыскала родителей ребенка: теперь им предстоит возместить стоимость реставрации памятника.

Происшествие случилось в Камероновой галерее парка. Отец мальчика утверждает, что он уронил фигуру не специально. Несмотря на заверения родителя, на месте был составлен акт, в котором зафиксировали все "увечья", причиненные бюсту, а также колонне, на которую он был водружен.

"Бюсты на Камероновой галерее часто привлекают тех, кто любит "потереть" бронзовых героев на удачу. Особенно страдают Гомер, Сократ и Ломоносов. Неоднократно отрывали руку и повреждали голову скульптуре Гладиатора у павильона "Грот" в Екатерининском парке", - отчитались в пресс-службе музея.