Награждение причастных

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 23 июля подготовила список деятелей, которых предлагает поощрить за организацию и проведение голосования по поправкам в Конституцию. Среди функционеров избирательной системы к награждению представлены заместитель полпреда в СЗФО Любовь Совершаева, вице-губернатор Александр Бельский и глава ГУ МВД в Петербурге и Ленобласти Роман Плугин. ЗАКС.ру изучил то, как к такому предложению Горизбиркома отнеслись депутаты и общественники.

Кураторы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 23 июля утвердила список людей, которых предлагает поощрить наградами Центральной избирательной комиссии. Среди многочисленных председателей и членов участковых и территориальных избирательных комиссий также есть сотрудники самого Горизбиркома и представители различных ведомств. В частности, ГИК предлагает наградить почетным знаком "За заслуги в организации выборов" вице-губернатора Петербурга Александра Бельского и заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаеву. Награда полагается им за заслуги в организации и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Во время проведения плебисцита Бельский занимал должность председателя комитета территориального развития, а новый пост вице-губернатора он получил 8 июля.

Тогда беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник заявил, что Бельский получил новое назначение в награду за "беспредел на муниципальных выборах" и "полный мухлеж-обнулеж в Петербурге с перерисованной досрочкой". Сейчас парламентарий придерживается аналогичного мнения. Он отметил, что Горизбирком "сдал" причастных к проведению голосования по поправкам. По мнению парламентария, список скорее всего длиннее. Однако, добавил Резник, он не знает о роли ряда людей в проведении голосования, так как сам к нему никакого отношения не имел и выступал против плебисцита.

С критикой Бельского во время утверждения его кандидатуры вице-губернатором выступил и депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский. Сейчас парламентарий также считает, что новый вице-губернатор якобы причастен к принуждению бюджетников голосовать и некоторым другим событиям при проведении плебисцита.

- Что касается Александра Николаевича Бельского, то он, естественно, как глава комитета, который отвечал за районные администрации и взаимодействие с муниципалитетами, я думаю, во многом очень ответственен за то самое массовое принуждение бюджетников к голосованию, за то, как на улицах стояли избирательные урны, куда собирались бюллетени, видимо, за то, что с ними потом происходило и что нарушало все известные законы статистики, - заявил Вишневский ЗАКС.Ру.

Перед голосованием по Конституции сотрудники бюджетных учреждений стали сообщать о том, что их принуждают открепиться от избирательного участка по месту жительства и прикрепиться к участку рядом с местом работы. Председатель комитета по культуре Константин Сухенко подтвердил, что его ведомство рассылало в бюджетные учреждения культуры города письма с инструкциями по организации досрочного голосования.

Депутат ЗакСа от "Единой России" и вице-спикер парламента Сергей Соловьев уверен, что Бельского наградили за хорошую организацию голосования в сложных условиях.

- Нужно было подготовить помещения - это же на администрациях районов, а комитет территориального развития отвечает [за них]. Это нужно было подготовить все эти помещения, обеспечить их организационно, закупить маски, закупить перчатки - помочь комиссиям. Это серьезная организационная работа, - считает парламентарий.

Администрации районов Петербурга действительно занимались закупкой для избиркомов средств индивидуальной защиты, антисептиков и других необходимых во время эпидемии коронавируса вещей. На эти цели районные администрации потратили 182,5 млн рублей.

Какую конкретно роль сыграла заместитель полпреда в СЗФО Любовь Совершаева, оппозиционные депутаты определить не смогли. Вишневский предположил, что она курировала процесс от полпредства. Соловьев же сказал об этом более уверенно:

- Любовь Павловна - это вышестоящий руководитель по линии государственной власти, федеральной в данном случае. Поскольку это напрямую связано с Конституцией, с ее изменениями, конечно, как же без нее? Мы же один из субъектов Российской Федерации. Не знаю, отвечала она за Северо-Запад или нет, но по Петербургу любые вопросы, с которыми возникали сложности, она работала в прямом контакте, я думаю, что ее заслуги в этом не меньше, чем Бельского.

Координатор движения за права избирателей "Голос" в Петербурге Наталия Менькова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что в целом идея награждения или выделения персональных заслуг членов избирательных комиссий от вышестоящей комиссии - это хорошая практика. Однако, оценка вклада Совершаевой в общероссийское голосование видится не признанием заслуг, а скорее ритуальными поклонами "куратору региона", добавила Менькова.

- На мой взгляд, Санкт-Петербургская избирательная комиссия этим решением, помимо поощрения сотрудников избирательной системы города, добавила туда людей, которые напрямую не входят в избирательную систему, а просто курируют. Тем самым они подтвердили то, что уже давно понятно в городе, что есть некие кураторы, которые дают цифры, следят за показателями. Собственно, это было и на общероссийском голосовании, когда результаты на участках с реальным волеизъявлением и целевым показателем - это немного разные вселенные, которые пока не знакомы друг с другом, - считает координатор "Голоса" в Петербурге.

Горизбирком не смог оперативно прокомментировать представление к наградам Бельского и Совершаевой, пообещав ЗАКС.Ру предоставить комментарий 24 июля.

Должностные лица

За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением голосования по Конституции, Горизбирком предложил наградить медалью "За содействие в организации выборов" руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина. Его, по мнению, депутата ЗакСа Резника, видимо, решили наградить "за оперативное обеспечение и силовое прикрытие беспредела".

Координатор "Голоса" Менькова считает не совсем верным поощрение полицейского начальника:

- Награждение Плугина при наличия факта применения его подчиненными силы в отношении журналиста мне видится не совсем верным.

Во время голосования по поправкам в Конституцию 30 июня на избирательном участке №2191 полицейский при попытке вывести фотокорреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля применил силу. Журналиста увезла скорая помощь, а в больнице выяснилось, что у него сломано плечо. Френкеля в тот же день срочно прооперировали. Корреспондент подал заявление на сотрудника полиции с требованием возбудить уголовное дело по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий сотрудником полиции). Пока о возбуждении этих дел неизвестно, но на самого Френкеля составили три протокола об административных нарушениях по статьям 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полицейского), 5.69 КоАП (вмешательство в работу избиркома) и 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции). Рассмотрение дел назначено на 27 июля.

Намерение составить протоколы на пострадавшего корреспондента осудили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области. Заместитель председателя организации Петр Годлевский заявил, что происходящее напоминает театр абсурда. По мнению члена секретариата Союза, главы партии "Справедливая Россия" в Петербурге Марины Шишкиной, правоохранительные органы должны извиниться перед Френкелем и наказать полицейского, который сломал ему руку.

К поощрению в виде грамот и благодарностей Горизбирком представил собственных сотрудников и членов нижестоящих избирательных комиссий. Основная часть последних - председатели, обратила внимание Менькова.

- Из почти 150 участковых комиссий отмечены только три секретаря и один заместитель, остальные это председатели. При этом, комиссия это коллегиальный орган, где работают еще 10-12 человек. Подобная оценка должностного лица комиссии, усиленное отдельным финансовым премированием, поддерживает деление на своих и чужих, - заявила координатор петербургского "Голоса".

Она уточнила, что за проведение голосования по Конституции председатели избиркомов получили дополнительные премии, в отличии от рядовых членов комиссий. Кроме этого, во время плебисцита ряд членов участковых избиркомов сообщили, что им не дают знакомиться с некоторыми документами комиссии. В частности, все книги со списками избирателей 28 июня отказался показать члену УИК №1636 Евгению Огурцову председатель этой комиссии Анатолий Корягин. Руководитель избиркома заявил, что Огурцов отвечает только за одну книгу - вот с ней он и может знакомиться. Остальные списки ему недоступны, потому что сам член комиссии ранее отказался работать на участке 25-30 июня, заявил Корягин.

Среди представленных к награждению членов избиркомов нет тех, кто работал на участках с протестным голосованием - где большинство людей проголосовало против поправок. Нет и представителей тех участков, о нарушениях на которых сообщали члены комиссий или СМИ.

София Саттарова

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