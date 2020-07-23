КРТИ: Вводить платный въезд в центр Петербурга пока не будут

Руководитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин заверил: на сегодняшний день планов вводить платный въезд в город власти не вынашивают, передает "Мойка78".

Среди приоритетных задач - контроль за соблюдением ПДД, установка камер слежения и развитие платной парковки.

"В настоящее время ведется проработка вопроса о последовательности расширения платного парковочного пространства и финансовой модели проекта", - пояснил глава КРТИ.

В ноябре 2019 года комитет обнародовал проект схемы дорожного движения до 2033 года, одним из важнейших пунктов которого служит платный въезд в центр города для автомобилистов. Работа над документом обошлась бюджету в 40 млн рублей.