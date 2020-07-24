Активистов задержали за баннер "Следим за тобой" напротив ВШЭ в Петербурге

Членов студенческой фракции "Гражданского общества" Екатерину Бушкову, Романа Гейнца и Олега Нестеркина задержали после того, как они вывесили баннер на крыше здания напротив кампуса ВШЭ в Петербурге, сообщило издание DOXA в Telegram.

Ранее напротив кампуса ВШЭ появился баннер "Следим за тобой". Таким образом активисты выступили против системы прокторинга "Экзамус", считая, что она "ворует данные студентов". Бушкову и Нестеркина задержали около 4:30 утра и увезли в отдел полиции.

В отношении активистов хотят составить протоколы по ст. 20.17 КоАП (проникновение на охраняемый объект) и 19.3 КоАП (неповиновение требованию сотрудника полиции). Пока они остаются в отделе.