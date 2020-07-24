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10:46

Число зараженных коронавирусом в России достигло 800 тысяч человек

фото ЗакС политика Число зараженных коронавирусом в России достигло 800 тысяч человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 811 новых случаев заражения коронавирусом, всего известно о 800 849 заболевших россиян за время эпидемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

154 пациента за сутки были признаны умершими от коронавируса, всего в статистику включены 13 046 летальных исходов от болезни. Из больниц за прошедший день по выздоровлению выписаны 8 444 пациентов. 

В Петербурге в статистику добавили 181 новый случай заражения, всего за время эпидемии известно о 30 281 заболевшем. 27 петербуржцев за сутки признаны умершими от коронавируса, в общей сложности в городе зафиксировано 1 908 смертей от болезни. В Ленобласти заболели еще 45 человек, всего заразились 5 583 жителя региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 9 146 человек (+170), в Архангельской – до 8 225 (+68), в Коми – до 4 964 (+53). В Новгородской области в статистику попали 3 621 зараженный житель (+18), в Псковской – 3 534 (+48), в Калининградской – 2 759 (+13). В Вологодской области заболели всего 2 218 человека (+26), в Карелии – 2 067 (+28), в НАО – 261 (+1).

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