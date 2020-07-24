СМИ: Трехдневное голосование хотят провести на региональных выборах в сентябре

На региональных выборах в сентябре 2020 года могут ввести трехдневное голосование, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к ЦИК и Кремлю.

По словам собеседников издания, вероятнее всего, выборы пройдут с пятницы 11 сентября по воскресенье 13 сентября. Одни источники говорят, что такое голосование проведут во всех регионах, где запланированы выборы в этом году, другой источник сообщил, что решение пока не принято, и в итоге может быть решено провести голосование в три дня лишь в отдельных регионах. Один из источников отметил, что возможность голосования на придомовых территориях предлагается оставить на усмотрение регионов.

Законопроект о голосовании в несколько дней на выборах прошел третье чтение в Госдуме 21 июля.