Максим Шевченко объяснил, как власть решит проблему хабаровского протеста

Политик и публицист Максим Шевченко, выражая сочувствие продолжающим протестовать на улицах хабаровчанам, описал безрадостную для них схему, по которой власть, как ему представляется, уже начала действовать и которую намерена довести до конца. Для него совершенно очевидно, что ЛДПР, к которой принадлежит арестованный в июле экс-губернатор Сергей Фургал и за которого на митинги выходят люди, предала своего члена и, несмотря на декларации, не будет всерьез его отстаивать. Но предательство в широчайшем смысле слова обязательно получит продолжение и развитие, уверен политик. Процесс, по его наблюдениям, уже пошел - с момента назначения врио главы региона другого "жириновца", Михаила Дегтярева, никогда не имевшего отношения к Дальнему Востоку.

"Туда вслед за ним послали полтора миллиарда бюджетных денег неожиданно вдруг, на Хабаровск. Они предназначены не для людей, а для коррумпирования местной элиты, чтобы местная элита предала Фургала. Эти полтора ярда будут делить так называемые местные элиты, местные предприниматели, это инструмент подкупа. Это инструмент самый быстрый и эффективный: "Хочешь бабки — предай Фургала. Вот тогда тебе тендер, вот тебе тендер, вот тебе тендер", - пояснил эксперт в интервью "Эху Москвы".

Также недобрым знаком для политика явилось публичное нежелание нового руководства края, поставленного Кремлем, идти на какой бы то ни было диалог с демонстрантами. Картину дополняет однобокое освещение протестов на государственных телеканалах, ведущие которых зачастую не стесняются в выражениях.

"Они уже начали отделять элитную часть, с которой сейчас ведутся закулисные переговоры, которую просто покупают теми или иными способами, от людей на улицах, которые "пьяная погань", по их мнению, и "толпа под окнами". Следующий этап — это дубинки и аресты. Сначала элита предаст тех, кто на улице. А потом тех, кто на улице, репрессивными методами загонят обратно по домам. Для этого нужен Дегтярев", - рассудил Шевченко.

Напомним, Фургала арестовали по обвинению в организации убийств пятнадцатилетней давности, с которым он не согласен. Будучи "местным", он имел высокий рейтинг - по некоторым данным, выше президентского. Ежедневно протестующие требовали на улицах честного и открытого суда над Фургалом не в Москве, а в Хабаровске, а также назначения врио кого-нибудь, связанного с регионом. Требования активной части жителей Кремль проигнорировал, однако уличные выступления не утихают уже две недели.