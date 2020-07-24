Милонов хочет вернуть в российские паспорта графу "национальность"

Представляющий Петербург в Государственной думе депутат Виталий Милонов выступил с новой инициативой. По его мнению, настал тот момент, когда целесообразно разрешить российским гражданам добровольно указывать в паспорте собственную национальность. Смысл предлагаемого символического нововведения единоросс видит в демонстрации того, что Россия сумела преодолеть различные националистические и ксенофобские предрассудки и что сегодня у соотечественников нет оснований для сокрытия своего происхождения. Свои соображения на этот счет депутат сформулировал в официальном письме министру юстиции Константину Чуйченко.

"В нашей стране "национальный вопрос" долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Пресловутый "пятый пункт" и негласное разделение национальностей по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан", - цитирует РИА "Новости" текст документа.

Для того, чтобы зафиксировать свое этническое происхождение, подчеркивает Милонов, вовсе не требуется менять дизайн паспортов: для возвращения аналога графы "национальность" вполне достаточно места, выделенного под особые отметки.

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